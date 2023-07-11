Бывшая компания Анджелины Джоли подала иск на Брэда Питта

Nouvel оценила ущерб в 350 миллионов долларов, и требует его возместить.

Согласно данным из судебных документов, на которые ссылается CNN, Питт потратил более миллиона долларов из активов компании на ремонт бассейна, миллионы - на восстановление студии звукозаписи и ремонт лестницы.

Джоли и Питт приобрели винодельню с замком и виноградниками на юге Франции в 2008 году. Спустя восемь лет они развелись.

