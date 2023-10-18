Фильм «Сказка» будет доступен в сети в хорошем качестве и озвучен режиссером Сокуровым
18 октября 202312:37
Фильм Александра Сокурова «Сказка» в высоком качестве будет доступен в сети и озвучен самим режиссером. Об этом в своих социальных сетях сообщил его коллега Арсений Гончуков.
Он попросил общество не смотреть картину в пиратской версией с всевозможными рекламами азартных сайтов и казино, и дождаться оригинальной версии, озвученной Сокуровым.
«Продюсер обещал, что буквально через неделю фильм появится в сети. В нем будет озвучка самого Мастера. Мне ее пришлют. И я эту ссылку обязательно выложу», - написал Гончуков.
Ранее Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка» Александра Сокурова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Барнауле двое мужчин побили и искусали водителя скорой
- «Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы
- NYT: США отправили Киеву около 20 ракет ATACMS
- Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
- Фильм «Сказка» будет доступен в сети в хорошем качестве и озвучен режиссером Сокуровым
- До 90% импортного коньяка в РФ не соответствует ГОСТу
- «Другая команда»: Байден заявил, что по больнице в Газе ударил не Израиль
- Уже девять футбольных сборных отобрались на Евро-2024
- СМИ: Украинский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову
- СМИ: Россиянин выпил пива и впал в кому
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru