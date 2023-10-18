Фильм «Сказка» будет доступен в сети в хорошем качестве и озвучен режиссером Сокуровым

Фильм Александра Сокурова «Сказка» в высоком качестве будет доступен в сети и озвучен самим режиссером. Об этом в своих социальных сетях сообщил его коллега Арсений Гончуков.

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Он попросил общество не смотреть картину в пиратской версией с всевозможными рекламами азартных сайтов и казино, и дождаться оригинальной версии, озвученной Сокуровым.

«Продюсер обещал, что буквально через неделю фильм появится в сети. В нем будет озвучка самого Мастера. Мне ее пришлют. И я эту ссылку обязательно выложу», - написал Гончуков.

Ранее Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка» Александра Сокурова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
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