«Читай‑город» впервые за долгое время отметил рост трафика
Сеть книжных магазинов «Читай‑город» впервые за долгое время зафиксировала рост трафика — в апреле посещаемость увеличилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом НСН рассказали в пресс-службе сети.
До этого компания отмечала постепенное замедление падения показателей, поэтому достигнутая положительная динамика воспринимается как важный шаг в преодолении затяжного спада.
Помимо роста посещаемости, в апреле улучшились и другие ключевые показатели розничной торговли в магазинах сети. Общий товарооборот вырос на 9,6%, а продажи книг продемонстрировали ещё более заметный подъём — плюс 13,3%. Существенно увеличился и средний чек: его рост составил 18%. Кроме того, на 3,4% выросла пенетрация книг — то есть доля чеков, включающих покупку книг.
В «Читай‑городе» связывают позитивные изменения в том числе с проведённым ребрендингом сети. Обновление магазинов помогло вернуть часть аудитории в офлайн‑формат. По данным компании, после ребрендинга рост продаж в обновлённых точках в среднем достигает 15% по сравнению с показателями до изменений, а прирост трафика может доходить до 45%.
Представители сети подчёркивают, что апрель — пока лишь один месяц, но полученные результаты уже можно считать обнадёживающим сигналом. По их словам, негативный тренд по трафику удалось если не переломить полностью, то как минимум притормозить и добиться небольшого прироста. Это даёт основания рассчитывать на дальнейшее улучшение ситуации в отрасли книжной розницы.
Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько сказал НСН, что у книжных магазинов давно сложилась тяжелая ситуация, маркетплейсы «душат» каждого по отдельности, поэтому противостоять не всегда честной конкуренции можно только сообща.
Горячие новости
- Суд ЕС отменил санкции против основателя «Сафмара» Михаила Гуцериева
- В России развенчали миф о рекордных доходах таксистов
- Белгородский губернатор Гладков ушел в отставку по собственному желанию
- Путин принял отставку губернатора Брянской области Богомаза
- Совпадение? Deep Purple и The Rolling Stones почти одновременно выпустят альбомы
- В Госдуме объяснили повышение тарифов ЖКХ на 37% к 2029 году
- В России раскрыли, что может произойти с Украиной к концу года
- Линде может грозить до 10 лет колонии при доказанном участии в мошенничестве
- СМИ: Ермака забросали яйцами после заседания суда
- Раскрыты подробности свадьбы Клавы Коки и Димы Масленникова