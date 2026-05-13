«Читай‑город» впервые за долгое время отметил рост трафика

До этого компания отмечала постепенное замедление падения показателей, поэтому достигнутая положительная динамика воспринимается как важный шаг в преодолении затяжного спада.



Помимо роста посещаемости, в апреле улучшились и другие ключевые показатели розничной торговли в магазинах сети. Общий товарооборот вырос на 9,6%, а продажи книг продемонстрировали ещё более заметный подъём — плюс 13,3%. Существенно увеличился и средний чек: его рост составил 18%. Кроме того, на 3,4% выросла пенетрация книг — то есть доля чеков, включающих покупку книг.



В «Читай‑городе» связывают позитивные изменения в том числе с проведённым ребрендингом сети. Обновление магазинов помогло вернуть часть аудитории в офлайн‑формат. По данным компании, после ребрендинга рост продаж в обновлённых точках в среднем достигает 15% по сравнению с показателями до изменений, а прирост трафика может доходить до 45%.



Представители сети подчёркивают, что апрель — пока лишь один месяц, но полученные результаты уже можно считать обнадёживающим сигналом. По их словам, негативный тренд по трафику удалось если не переломить полностью, то как минимум притормозить и добиться небольшого прироста. Это даёт основания рассчитывать на дальнейшее улучшение ситуации в отрасли книжной розницы.

Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько сказал НСН, что у книжных магазинов давно сложилась тяжелая ситуация, маркетплейсы «душат» каждого по отдельности, поэтому противостоять не всегда честной конкуренции можно только сообща.

