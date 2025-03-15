Четвертый сезон «Теда Лассо» расскажет про женский состав «Ричмонда»

По словам артиста, работа над сценарием уже началась. Судейкис не раскрыл подробностей сюжета нового сезона, однако рассказал, что главный герой будет тренировать женскую сборную по футболу.



Ранее журналисты выяснили, что новый сезон станет мягким перезапуском шоу, в котором вернутся не все актеры.

Ранее сообщалось, что актер Бретт Голдстайн из «Теда Лассо» может сыграть Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру», передает «Радиоточка НСН».

