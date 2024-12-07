Бретт Голдстайн из «Теда Лассо» может сыграть Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру»
Журналисты узнали еще о четырех кандидатах на роли в сериале по «Гарри Поттеру», пишет издание Deadline.
Сейчас фаворитом на место Дамблдора считают Марка Стронга («Kingsman»), а Хагрида может сыграть Бретт Голдстин («Тед Лассо»).
Кроме того, на роль профессора Макгонагалл претендуют Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви») и Рейчел Вайс («Константин»).
Уточняется, что актеры пока не получали официальных предложений.
Ранее стало известно, что российский актер Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне телесериала Amazon «Мистер и миссис Смит», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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