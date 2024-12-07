Бретт Голдстайн из «Теда Лассо» может сыграть Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру»

Журналисты узнали еще о четырех кандидатах на роли в сериале по «Гарри Поттеру», пишет издание Deadline.

Съемки нового сериала по «Гарри Поттеру» стартуют летом 2025 года

Сейчас фаворитом на место Дамблдора считают Марка Стронга («Kingsman»), а Хагрида может сыграть Бретт Голдстин («Тед Лассо»).

Кроме того, на роль профессора Макгонагалл претендуют Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви») и Рейчел Вайс («Константин»).

Уточняется, что актеры пока не получали официальных предложений.

Ранее стало известно, что российский актер Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне телесериала Amazon «Мистер и миссис Смит», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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