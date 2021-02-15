Михалков осудил Бортич и Деревянко за поддержку протестов

Режиссер Никита Михалков осудил актеров Павла Деревянко и Сашу Бортич за поддержку протестных акций. Он также раскрыл гонорары артистов. По словам режиссера, съемочный день Саши Бортич стоит 200 тысяч рублей.

«Зачем ты заставляешь людей, в том числе и детей, идти на баррикады. Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?» - задал вопрос Александре режиссер в эфире очередного выпуска «Бесогона».

Ранее актриса в своем Instagram предлагала подписчикам «погулять» по Москве.

Михалков также высказал свое недоумение в связи с одним из постов в микроблоге Павла Деревянко. Спустя несколько дней после возвращения оппозиционера Алексея Навального в Москву актер признался, что «боялся» делать публичные заявления на этот счет. Его страх был вызван возможной потерей работы и рекламных контрактов, признался актер. «Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей в съемочный день», - спросил Михалков. Вспомнил Михалков и то, что каждый актер имеет статус ИП, чтобы «скостить налоги».

