В Госдуме предложили отменить наказание за организацию «прогулок»

На данный момент по этой статье граждан могут арестовать до 30 суток и оштрафовать до 300 тыс. рублей, до 1 млн рублей для юрлиц (за повторное нарушение).

Также парламентарий предлагает исключить из КоАП части 5 и 6 статьи 20.2, регламентирующие наказание за нарушение участниками публичных мероприятий установленного порядка проведения массовой акции.

Барышев пояснил, что понятие «массового присутствия граждан» не разъясняется в действующем законодательстве, в результате любое скопление граждан может стать поводом для наказания. По его мнению, это ведет к ограничению свободы граждан.

Автор инициативы убежден, что поправки смогут снять «напряженность в обществе по отношению к органам власти».



