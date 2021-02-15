В Госдуме предложили отменить наказание за организацию «прогулок»
В России предложили отменить административное наказание за организацию «прогулок» и участие в них, если такое мероприятие формально не подпадает под определение массовой акции. Соответствующий проект закона внесен в Госдуму. Его автор - депутат от «Единой России» Андрей Барышев.
В документе предлагается исключить из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) статьи 20.2.2. Она регулирует наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, не являющегося публичным мероприятиям. По ней гражданина можно привлечь к ответственности, если мероприятие имело последствия, например, создавались помехи движению пешеходов и транспорта, нарушался общественный порядок или санитарные нормы.
На данный момент по этой статье граждан могут арестовать до 30 суток и оштрафовать до 300 тыс. рублей, до 1 млн рублей для юрлиц (за повторное нарушение).
Также парламентарий предлагает исключить из КоАП части 5 и 6 статьи 20.2, регламентирующие наказание за нарушение участниками публичных мероприятий установленного порядка проведения массовой акции.
Барышев пояснил, что понятие «массового присутствия граждан» не разъясняется в действующем законодательстве, в результате любое скопление граждан может стать поводом для наказания. По его мнению, это ведет к ограничению свободы граждан.
Автор инициативы убежден, что поправки смогут снять «напряженность в обществе по отношению к органам власти».
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