Часть залов Третьяковки закрыли до 1 сентября из-за подтопления

Несколько залов Новой Третьяковской галереи на Крымском валу не будут работать до вторника, 1 сентября. Помещения нуждаются в просушке после того, как накануне из-за ливня в музее протекла крыша, пеердает «Интерфакс».

Сегодня галерея возобновила работу. Для посетителей доступна выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в западном крыле здания, которое не пострадало от воды.

Временно не работают постоянная экспозиция Новой Третьяковки, а также выставки «НЕНАВСЕГДА. 1968-1985» и «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан», передает RT.

Третьяковка объяснила потоп в музее

Те посетители, кто купил билет в Третьяковку на 26 августа, но не смог ее посетить в связи с чрезвычайными обстоятельствами, смогут прийти по этому же билету в любой другой день, сообщили в музее.

В галерее ранее пояснили, что причиной подтопления стал прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора сильного дождя.

В Мосгордуме назвали нонсенсом ситуацию с протечкой крыши новой Третьяковки.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Третьяковская Галерея
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