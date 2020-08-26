Третьяковка объяснила потоп в музее

При этом в пресс-службе музея агентству сообщили, что повреждения экспонатов удалось избежать.

Залы выставки "Ненавсегда. 1968-1985" откроются для посетителей в пятницу, 28 августа, так как музею необходимо просушить полы. Выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты на ремонт.

В свою очередь, выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" откроется в четверг, 27 августа, а выставка "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина" в этот день будет работать бесплатно.

Ранее в среду депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в эфире НСН назвал нонсенсом происшествие в здании новой Третьяковки.

