CBR: Киану Ривз назвал фильм «Джон Уик 4» самым сложным в карьере

Канадский актёр Киану Ривз заявил, что считает самым сложным фильмом в своей карьере четвёртую часть истории о киллере Джоне Уике, сообщает портал CBR.

Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в спин-оффе «Балерина»

На фестивале популярной культуры Comic Con Experience в бразильском Сан-Паулу он пояснил, что в новой кинокартине много экшн-сцен, из-за чего съёмки оказались для него непростыми.

«Джон Уик 4» — самый непростой фильм, в которым я когда-либо снимался... самый сложный фильм, который я когда-либо делал. Но именно это делает его хорошим», — заключил Ривз.

Фильм «Джон Уик 4» режиссёра Чада Стахельски изначально планировалось выпустить в прокат 27 мая 2022, однако позже стало известно, что премьеру перенесли 24 марта 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Instagram/keanu_reeves_demons
ТЕГИ:КиноГолливудАктёры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры