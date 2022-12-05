CBR: Киану Ривз назвал фильм «Джон Уик 4» самым сложным в карьере

На фестивале популярной культуры Comic Con Experience в бразильском Сан-Паулу он пояснил, что в новой кинокартине много экшн-сцен, из-за чего съёмки оказались для него непростыми.

«Джон Уик 4» — самый непростой фильм, в которым я когда-либо снимался... самый сложный фильм, который я когда-либо делал. Но именно это делает его хорошим», — заключил Ривз.

Фильм «Джон Уик 4» режиссёра Чада Стахельски изначально планировалось выпустить в прокат 27 мая 2022, однако позже стало известно, что премьеру перенесли 24 марта 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

