Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в спин-оффе «Балерина»
Актер Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в фильме под названием «Балерина». Он станет спин-оффом франшизы «Джон Уик». Об этом сообщил Collider. По информации издания, Ривз уже участвует в съемках, которые проходят в Праге. Он снимается в фильме вместе с Аной де Армас — актриса исполняет в спин-оффе главную роль. Также в картине участвует Иэн Макшейн — он вновь играет Уинстона. Пока неясно, будет ли у Ривза камео или полноценная роль в будущей картине. Режиссером «Балерины» выступает Лен Уайзман («Другой мир», «Люцифер»). Сценарий ленты написал Шей Хаттен.
«Балерина» станет уже вторым спин-оффом кинофраншизы о Джоне Уике. Также к релизу готовится приквел-сериал «Континенталь», в центре которого окажется знаменитый отель и его менеджер Уинстон. Когда фильм с де Армас выйдет на экраны, пока неизвестно. «Джон Уик 4» же появится в кинотеатрах 24 марта. В нем, помимо Ривза, можно будет увидеть Лоренса Фишберна, Донни Йена, Шамиера Андерсона, Билла Скарсгарда, Рину Саваяму, Хироюки Санаду, Скотта Адкинса и Клэнси Брауна.
Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что звезда Голливуда Киану Ривз будет сниматься в документальном проекте о гонках «Формула-1».
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