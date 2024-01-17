Бывший особняк Джоли и Питта ушел с молотка за $2,8 млн

На аукционе в США продали дом, ранее принадлежавший голливудским актерам Брэду Питту и Анджелине Джоли, сообщил портал Mansion Global.

Джоли избавилась от Питта даже в фамилии

Расположенный во Французском квартале Нового Орлеана особняк 1830-х годов постройки продали за $2,8 миллиона. Имя покупателя неизвестно.

Дом принадлежал знаменитостям с 2006 по 2016 годы. Здание площадью 715 квадратных метров состоит из семи спален и пяти ванных комнат. На придомовом участке расположен бассейн.

В феврале 2022 года стало известно, что Питт подал в суд на Джоли. Актер оспорил продажу экс-супругой его доли в их винодельне, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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