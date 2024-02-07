Бывший гендиректор Большого театра возглавил проект «Театральный маршрут»

По словам Урина, проект позволит показать лучшие спектакли российских театров в регионах, в том числе в городах с небольшой численностью населения. При этом постановка станет основным, но не единственным способом взаимодействия со зрителем. Помимо спектаклей в городах России пройдут семинары, круглые столы, лаборатории и мастер-классы.

«Театральный маршрут» откроется показом спектакля Московского художественного театра «Маскарад с закрытыми глазами» в Перми.

Владимир Урин покинул Большой театр в декабре 2023 года, генеральный директор руководил учреждением с июля 2013-го, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Урина сменил художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев.

