Бывший гендиректор Большого театра возглавил проект «Театральный маршрут»
Бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин возглавил проект «Театральный маршрут». Об этом он рассказал в интервью подкасту «Культурная страна».
По словам Урина, проект позволит показать лучшие спектакли российских театров в регионах, в том числе в городах с небольшой численностью населения. При этом постановка станет основным, но не единственным способом взаимодействия со зрителем. Помимо спектаклей в городах России пройдут семинары, круглые столы, лаборатории и мастер-классы.
«Театральный маршрут» откроется показом спектакля Московского художественного театра «Маскарад с закрытыми глазами» в Перми.
Владимир Урин покинул Большой театр в декабре 2023 года, генеральный директор руководил учреждением с июля 2013-го, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Урина сменил художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев.
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