Бывшая ассистентка отсудила у Роберта Де Ниро 1,2 млн долларов

По словам женщины, артист и его гражданская жена Тиффани Чен решили превратить её работу в «преисподнюю», а после увольнения в 2019 году она в течение четырёх лет не могла устроиться на работу.

Сам Де Ниро поведал присяжным, что увеличил Робинсон зарплату до 300 тысяч долларов в год и повысил её в должности.

В итоге суд встал на сторону женщины и признал актёра виновным в дискриминации по половому признаку и создании «токсичных условий труда», при этом освободив его от личной ответственности.

Кроме того, вместо требуемых 12 млн долларов компенсации Робинсон получит только 1,2 млн долларов, однако женщина осталась довольна назначенной суммой.

Ранее внук легендарного голливудского актёра Роберта де Ниро - Леандро де Ниро Родригес, умер в возрасте 19 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

