Российский олигарх втянул Роберта де Ниро в схему с офшорами
Актер Роберт де Ниро оказался замешан в схеме с офшорами из-за российского олигарха Араза Агаларова, сообщил Buzzfeed со ссылкой на документы Финразведки США.
Транзакции американских банков обнародовал международный журналистский консорциум «Кассандра».
Так, структуры Агаларова в 2014-2017 году переводили деньги сети ресторанов из США под названием Nobu, которой владеет де Ниро. Ранее Crocus Group Агаларова купила франшизу этой сети для развития ресторанного бизнеса в России.
Платежи сочли подозрительными еще в 2015 году. Nobu First Republic Bank сообщил об этом Финразведке и призвал исключить офшорные компании из цепочки расчетов.
Речь идет о платежах на 600 тысяч долларов.
С 2017 года офшорные компании убрали, теперь деньги за использование франшизы в России платит компания Эмина Агаларова NIME.
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