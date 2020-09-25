Российский олигарх втянул Роберта де Ниро в схему с офшорами

Платежи сочли подозрительными еще в 2015 году. Nobu First Republic Bank сообщил об этом Финразведке и призвал исключить офшорные компании из цепочки расчетов.

Речь идет о платежах на 600 тысяч долларов.

С 2017 года офшорные компании убрали, теперь деньги за использование франшизы в России платит компания Эмина Агаларова NIME.

