Ушёл сам? Грымов объяснил расставание Серебренникова с «Гоголь-центром»

Кирилл Серебренников объявил об уходе из «Гоголь-центра». Он опубликовал в Instagram письмо от департамента культуры Москвы, извещающего об истечении срока контракта с ним 25 февраля. «Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое», - написал Серебренников в соцсети. Он отметил, что «Гоголь-центр» продолжит жить как театр и как идея, и попросил труппу не унывать.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН допустил, что Серебренников решил сам покинуть должность для того, чтобы быть «свободнее».

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«Любой художник всегда вправе выбирать. Не забывайте, что департамент культуры может назначить кого угодно, но талант у человека отнять нельзя. Серебренников – востребованный, яркий режиссер. Для работы ему даже должность не нужна. В его обращении я не чувствую, что ему не продлили контракт. Может быть, он сам захотел быть свободным художником. Ведь театр – это большое хозяйство и ответственность. Это не разовый спектакль, это зрители, коллектив, концепция развития», - отметил режиссер.

С своём заявлении Серебренников, в частности, отметил, что «театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей».

Грымов со своей стороны отметил, что Серебренников сумел поставить молодой театр на ноги.

«"Гоголь-центр" очень хорошо стоит на ногах, восемь с половиной лет – это хороший срок для театра. Думаю, что Серебренников будет приглядывать за театром и наверняка будет ставить в "Гоголь-центре" новые спектакли. Это же его детище, на которое потрачено столько сил», - считает собеседник НСН.

По его словам, Серебренникова выгодно отличает умение работать с молодежью. «Самое важное в его театре – это концентрация молодежи, которая хочет связать свою жизнь с творческой профессией. Этим же славится фестиваль "Территория". Это очень важный момент», - заключил Грымов.

На днях Ассоциация театральных критиков направила письмо на имя главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского с просьбой оставить Серебренникова худруком «Гоголь-центра». Критики отметили, что «Гоголь-центр» Серебренникова стоит в одном ряду с Театром Вахтангова и «Таганкой» Юрия Любимова, а после потери создателей такие театры быстро теряют свое лицо.

