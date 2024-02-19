«Было трепетно!»: Юлия Пересильд о дебюте на сцене МХТ

Она отметила, что этот спектакль был благотворительным, добавив, что на сцену вышло 150 детей.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев ранее рекомендовал «Культурному гиду НСН» спектакль «Поколение Маугли», назвав его «семейным, хорошим и добрым». Музыкант отметил, что худрук МХТ Константин Хабенский приглашает на роли в этой постановке интересных и необычных исполнителей. В их числе, в частности, были рэпер Баста, певица Полина Гагарина, актер Данила Козловский и шоумен Тимур Родригез.

