Кинопремия «Ника» назвала номинантов

На премию кинематографических искусств «Ника» претендуют шесть российских фильмов. На сайте премии сообщается, что на звание лучшего игрового фильма выдвинуты игровые ленты «Вызов», «Праведник», «1993», «За нас с вами», «Снегирь», «Чувства Анны».

Лидером по числу номинаций (13 категорий) стал фильм «Праведник» Сергея Урсуляка.

На премию в категории «лучший режиссер» претендуют Александр Велединский («1993»), Андрей Смирнов («За нас с вами»), Сергей Урсуляк («Праведник»), Борис Хлебников («Снегирь»).

В номинации «лучшая мужская роль» заявлены Юра Борисов («Кентавр»), Александр Робак («Снегирь»), Андрей Смоляков («За нас с вами») и Александр Яценко («Праведник»); а в номинации «лучшая женская роль» — Екатерина Вилкова («1993»), Анна Михалкова («Чувства Анны»), Юлия Пересильд («Вызов»), Юлия Снигирь («За нас с вами»).