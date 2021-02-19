Быков не поддержал Скорсезе в жалобе на стриминговые платформы
Российский режиссер объяснил слушателям НАШЕго Радио и читателям НСН, почему Скорсезе и Нолан не могут рассчитывать на премьеры у Netflix.
Накануне режиссер Мартин Скорсезе опубликовал новое эссе под названием «Маэстро», в котором вновь высказал претензии к современному кинематографу.
Оно вошло в мартовский выпуск журнала Harper’s Magazine. В нем Скорсезе осудил стриминговые платформы за навязывание контента зрителю и обесценивания кино в целом.
По мнению режиссера Юрия Быкова, большое кино скоро уйдет из стиминговых платформ, потому что люди отдают предпочтение сериалам.
«Полнометражные картины, тем более, осмысленные уходят из кинотеатров на стримы (стриминговые платформы – прим. НСН). А там они тоже не очень нужны, потому что платформы не понимают, зачем им нужен, короткий контент, когда им нужен длинный, сериальный контент для сборов подписчиков», - заявил Быков НСН.
Он также отметил, что пока еще большие видеосервисы делают премьеры фильмов, например, лента «Ирландец» была выкуплена Netflix. Но, по его мнению, фильмы сильно уступают сериалам, потому что сейчас есть запрос общества на такой контент и жаловаться тут не на что.
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