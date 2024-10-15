«От него тепло на душе!»: Гитарист «Чайфа» рассказал о редких встречах с Бутусовым

«Славика всегда готов поздравить, у нас добрые и теплые отношения с давних времен. Желаю ему здоровья и успехов! Как говорится, ничего большего, здоровье – это главный груз, который не все вынесут. Славик всегда был закрытым человеком, потом на него обрушилась слава Nautilus. Он тогда закрылся тоже, еще он сильно погружен в религию. В молодости он, конечно, был другим. Сейчас он созрел и стал такой, какой есть. Сейчас редко большие мероприятия происходят, встречаемся всегда тепло, но очень редко. Но Слава из категории людей, которых вспоминаешь, и становится тепло на душе. Таких не так много в нашей жизни осталось, Слава один из них», - поделился он.

Ранее сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что хотел бы перезапустить Свердловский рок-клуб. Раньше рок-клубы выполняли те функции, которые сейчас возложены на директоров и менеджеров музыкальных групп, так что идея их возрождения утратила актуальность, заявил НСН гитарист уральской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов.



