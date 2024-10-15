«От него тепло на душе!»: Гитарист «Чайфа» рассказал о редких встречах с Бутусовым

Владимир Бегунов в эфире НСН поздравил Вячеслава Бутусова с днем рождения, посетовав на редкие встречи со старым товарищем.

Вячеслав Бутусов – это тот редкий человек, от которого всегда тепло на душе, несмотря на его «закрытость», рассказал гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов в эфире НСН.

У Вячеслава Бутусова 15 октября день рождения, сегодня музыканту исполнилось 63 года. Вместе с группой «Чайф» и другими рокерами исполнителя называют почетным ветераном Свердловского рок-клуба. Бегунов признался, что встречи со старым товарищем стали редкостью.

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«Славика всегда готов поздравить, у нас добрые и теплые отношения с давних времен. Желаю ему здоровья и успехов! Как говорится, ничего большего, здоровье – это главный груз, который не все вынесут. Славик всегда был закрытым человеком, потом на него обрушилась слава Nautilus. Он тогда закрылся тоже, еще он сильно погружен в религию. В молодости он, конечно, был другим. Сейчас он созрел и стал такой, какой есть. Сейчас редко большие мероприятия происходят, встречаемся всегда тепло, но очень редко. Но Слава из категории людей, которых вспоминаешь, и становится тепло на душе. Таких не так много в нашей жизни осталось, Слава один из них», - поделился он.

Ранее сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что хотел бы перезапустить Свердловский рок-клуб. Раньше рок-клубы выполняли те функции, которые сейчас возложены на директоров и менеджеров музыкальных групп, так что идея их возрождения утратила актуальность, заявил НСН гитарист уральской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:День РожденияРок-музыкаВячеслав БутусовЧайф

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