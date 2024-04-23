«Бюрократия!»: Создание реестра видеоигр может привести к цензуре и росту цен
Официальный реестр видеоигр сможет гарантировать, что потребители приобретают качественный и лицензионный товар, заявил НСН Михаил Пименов.
Создание в России реестра видеоигр поможет в борьбе с пиратством, но может привести к цензурированию компьютерных игр, заявил НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
Русская ассоциация дистрибуторов и импортеров видеоигр предложила правительству создать на основе ее базы данных реестр импортируемых в РФ видеоигр, передает «Коммерсант». Пименов призвал обдумать инициативу, взвесив все «за» и «против».
«Среди плюсов можно подчеркнуть четыре момента. Во-первых, борьба с пиратством. Реестр может помочь уменьшить количество нелегально распространяемых копий, что повысит доходы официальных дистрибьюторов и разработчиков игр. Во-вторых, повышение налоговых поступлений. Регулирование импорта способствует уплате должных пошлин и налогов, увеличивая долю легального рынка. В-третьих, защита потребителя. Официальный реестр может помочь гарантировать, что потребители приобретают качественный и лицензионный товар. В-четвертых, контроль за контентом. Предполагается, что будут одобряться игры, соответствующие определенным стандартам содержания, что может защитить пользователей от нежелательных или запрещенных тем», - отметил собеседник НСН.
Однако, по словам эксперта, у этой инициативы есть и ряд минусов, которые могут осложнить жизнь российским геймерам.
«Во-первых, могут появиться цензура и ограничения. Подобный реестр может быть использован для цензурования контента и ограничения доступа к определенным играм, что негативно скажется на свободе выбора пользователей. Во-вторых, замедление ввода новинок на рынок. Процесс утверждения игр может быть длительным, что задержит появление новых продуктов на рынке. В-третьих, возможное увеличение стоимости. Проверка и включение в реестр могут повлечь дополнительные расходы для импортеров, что, в свою очередь, может отразиться на цене для конечного потребителя. В-четвертых, бюрократизация процесса. Добавление дополнительного уровня управления импортом может усложнить бизнес-процессы и увеличить административную нагрузку на компании. Необходимо внимательно взвесить все за и против, прежде чем реализовывать такую инициативу, учитывая ее возможное влияние как на игровую индустрию, так и на права и интересы потребителей», - подчеркнул Пименов.
Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что новая компьютерная игра «Смута» поможет игрокам глубже изучить историю.
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