«Масштаб и функционал»: Стоимость разработки качественной игры составляет от $1 млн

Стоимость разработки качественной компьютерной игры составляет от миллиона до 100 миллионов долларов, рассказал эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с НСН.

Ранее замгендиректора Института развития интернета (ИРИ), курирующий разработку игр и ПО, Андрей Воронков заявил, что ИРИ суммарно профинансировал около 40 игровых проектов за прошедшие три года. По его словам, которые приводит РИА Новости, игры будут выходить чаще. С 2021 года организация выделила 1,5 млрд рублей на разработку этих проектов. Кроме исторической игры «Смуты», в этом году планируют выпустить еще и стратегию о войне России и США «Передний край», а также игру о наемниках ЧВК в Африке «Спарта». Пименов отметил, что на эти средства невозможно будет создать качественные крупные проекты.