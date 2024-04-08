«Масштаб и функционал»: Стоимость разработки качественной игры составляет от $1 млн
Тех 500 тысяч долларов, которые Институт развития интернета выделил на создание одной видеоигры, хватит лишь на небольшой проект, отметил в эфире НСН Михаил Пименов.
Стоимость разработки качественной компьютерной игры составляет от миллиона до 100 миллионов долларов, рассказал эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с НСН.
Ранее замгендиректора Института развития интернета (ИРИ), курирующий разработку игр и ПО, Андрей Воронков заявил, что ИРИ суммарно профинансировал около 40 игровых проектов за прошедшие три года. По его словам, которые приводит РИА Новости, игры будут выходить чаще. С 2021 года организация выделила 1,5 млрд рублей на разработку этих проектов. Кроме исторической игры «Смуты», в этом году планируют выпустить еще и стратегию о войне России и США «Передний край», а также игру о наемниках ЧВК в Африке «Спарта». Пименов отметил, что на эти средства невозможно будет создать качественные крупные проекты.
«Средства на разработку одного крупного проекта могут значительно варьироваться в зависимости от масштаба, сложности, качества контента и заложенного функционала. В среднем стоимость разработки может колебаться от миллиона до 100 миллионов долларов. Если перевести 1,5 миллиарда рублей в доллары, у нас получится примерно 20 миллионов долларов (исходя из курса около 75 рублей за доллар на момент начала 2021 года). Таким образом, если делим общий бюджет на 40 проектов, то на один проект приходится в среднем 500 тысяч долларов. Это, вероятно, достаточно для небольших или средних проектов, но речь об ААА-играх (класс высокобюджетных компьютерных игр – ред. НСН) при таких раскладах явно не идет», – сказал Пименов.
Он также рассказал, что профильное образование для разработчиков компьютерных игр появилось в России недавно. Эксперт отметил, что РФ нуждается в высококвалифицированных кадрах в этой сфере.
«Уровень конкуренции и требований в индустрии постепенно растет, и это создает потребность в углубленном обучении и специализации для разработчиков, чтобы они могли успешно работать над более сложными и качественными проектами – профильное образование у нас в стране, по меркам мировой игровой индустрии, появилось сравнительно недавно. Очень важно, чтобы подготовка кадров строилась на практикоориентированном подходе, актуальных задачах для участников рынка. Для этого нужно брать эти задачи у действующих компаний и вместе с лидерами индустрии работать над подготовкой кадров», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее разработчики «Смуты» объявили, что их проект стал доступен всем на VK Play. В основе сюжета «Смуты» – роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». По словам создателей, они постарались сохранить историческую достоверность. Руководитель проекта Алексей Копцев отмечал, что главной обучающей составляющей в игре будет Кодекс, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху заявил о согласовании даты начала операции на юге сектора Газа
- Премьер Канады Трюдо допустил закупку атомных подводных лодок
- «Роскосмос» снимет фильм о ЧП на «Союз МС-22»
- Власти Оренбуржья спрогнозировали подтопление еще двух тысяч домов
- Под Смоленском почти 9 тысяч человек остались без газа из-за обрушения путепровода
- Экс-президент Кучма заявил, что Украина лишилась брата в виде России
- «Оренбург» разгромил казанский «Рубин» в матче РПЛ
- Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет
- Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024
- Постпред США исключила применение РФ ядерного оружия на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru