«Собчак, Хромченко и Зверев»: Как прошло открытие Московской недели моды в Манеже

ДИЗАЙНЕРЫ И ТРЕНДСЕТТЕРЫ

Еще накануне открытия Московской недели моды дизайнер Игорь Гуляев в беседе с НСН заметил, что Московская неделя моды — шанс познакомить мировую общественность с талантливыми российскими дизайнерами, а для отечественных мастеров это возможность дотянуться до планки выдающихся кутюрье с мировым именем.

«У нас в стране очень много талантливых людей, нужно знакомить и соотечественников, и гостей нашей страны с made in Russia, с тем, что у нас производится. Мне бы очень хотелось, чтобы соседство было достойным, чтобы дизайнеры, которые участвуют в Московской неделе моды, соответствовали планке, классу тех показов, на которые не достать билеты. Это должно быть примером для нового поколения, для студентов, для тех людей, которые сегодня выбирают эту профессию», - заявил он.

В свою очередь эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец сообщил НСН, что трендсеттеры сегодня важны не меньше, чем дизайнеры.

«Пока у нас в основном люди "супернарядные", либо аккуратные и обычные. Хотелось бы, чтобы было больше интересных персонажей, свободной открытой молодежи, которая проявляет себя с помощью одежды. Такие люди для страны в какой-то степени важнее, чем дизайнеры. Они помогают другим сбросить кольчугу и панцирь нашего воспитания, когда все под запретом», - уточнил он.

Первый день события показал, что в России действительно становится все больше модных инфлюенсеров. Среди тех, кто демонстрировал яркие стритстайл-образы, замечены стилисты Миша и Китти, а также блогер и ведущая Карина Мурашкина, передает «Радиоточка НСН».

