«Собчак, Хромченко и Зверев»: Как прошло открытие Московской недели моды в Манеже
Ксения Собчак в первый день четвертой Московской недели моды вышла на подиум, а Александр Рогов отдал дань креативному директору Balenciaga.
Минувший четверг задал старт четвертой Московской неделе моды, которая продлится до 18 марта. Ежедневно в Манеже будут проходить показы ведущих брендов страны, а также лекции экспертов, маркет, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.
Помимо российских дизайнеров свои коллекции привезли модельеры из Китая, Турции, Индии, Эфиопии, Индонезии. Также в этом году на московской неделе моды впервые представлены бренды из Таджикистана и Армении.
ЧЕМ УДИВЛЯЛИ VEREJA И ROGOV
Первыми в рамках четвертой Московской недели моды свои работы представили студенты Московского художественно-промышленного института (МХПИ).
Затем гостей Манежа удивил показ бренда стилиста Игоря Андреева Vereja. В качестве моделей на подиум вышли блогер Юля Коваль, модель, блогер и телеведущая Мария Миногарова и журналистка Ксения Собчак. Сама она позже уточнила в своем Teleram-канале, что акция была разовой по дружбе.
«Так что Белла Хадид может спать спокойно», - уточнила Собчак.
Всего же в этот день прошло 15 показов, в том числе шоу зарубежных брендов MUSAWENKOSi (ЮАР) и LOOM Weaving (Армения). Закрывал первый день Московской недели моды показ бренда Rogov Александра Рогова. Масштабное шоу посетили все главные представили модной тусовки Москвы - журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко, ведущий «Модного подкаста» Алексей Сухарев, стилист и блогер Гоша Карцев, блогер Алексей Жидковский, звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин, дизайнер и певец Сергей Зверев и многие другие.
Как позже отметила в своем Teleram-канале бывший главный редактор российской версии Vogue Ксения Соловьева, показ Рогова на ее памяти был почти единственным, начавшимся вовремя. Еще одним исключением, по ее словам, было шоу Марка Джейкобса.
«Рогов показал очень крепкую коллекцию. Не без отсылок к сегодняшнему герою дня Демне (дизайнер Демна Гвасалия в течение десяти лет занимал пост креативного директора бренда Balenciaga, недавно перешел на аналогичную позицию в Gucci – прим. НСН), но тем не менее», - написала она.
ДИЗАЙНЕРЫ И ТРЕНДСЕТТЕРЫ
Еще накануне открытия Московской недели моды дизайнер Игорь Гуляев в беседе с НСН заметил, что Московская неделя моды — шанс познакомить мировую общественность с талантливыми российскими дизайнерами, а для отечественных мастеров это возможность дотянуться до планки выдающихся кутюрье с мировым именем.
«У нас в стране очень много талантливых людей, нужно знакомить и соотечественников, и гостей нашей страны с made in Russia, с тем, что у нас производится. Мне бы очень хотелось, чтобы соседство было достойным, чтобы дизайнеры, которые участвуют в Московской неделе моды, соответствовали планке, классу тех показов, на которые не достать билеты. Это должно быть примером для нового поколения, для студентов, для тех людей, которые сегодня выбирают эту профессию», - заявил он.
В свою очередь эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец сообщил НСН, что трендсеттеры сегодня важны не меньше, чем дизайнеры.
«Пока у нас в основном люди "супернарядные", либо аккуратные и обычные. Хотелось бы, чтобы было больше интересных персонажей, свободной открытой молодежи, которая проявляет себя с помощью одежды. Такие люди для страны в какой-то степени важнее, чем дизайнеры. Они помогают другим сбросить кольчугу и панцирь нашего воспитания, когда все под запретом», - уточнил он.
Первый день события показал, что в России действительно становится все больше модных инфлюенсеров. Среди тех, кто демонстрировал яркие стритстайл-образы, замечены стилисты Миша и Китти, а также блогер и ведущая Карина Мурашкина, передает «Радиоточка НСН».
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