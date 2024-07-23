Умерла одна из «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева

Одна из участниц коллектива «Бурановские бабушеки» Екатерина Шкляева умерла на 87-м году жизни. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

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По его словам, Шкляева была «камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни».

«Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Огромная утрата для всей республики», — написал он.

Также Бречалов выразил соболезнования родным и близким Шкляевой.

Ранее в возрасте 53 лет умерла звезда сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные» Шэннен Доэрти, сообщает 360.ru.

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ФОТО: Глава Удмуртской республики/ t.me/brechalov
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