Умерла одна из «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева
Одна из участниц коллектива «Бурановские бабушеки» Екатерина Шкляева умерла на 87-м году жизни. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
По его словам, Шкляева была «камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни».
«Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли. Огромная утрата для всей республики», — написал он.
Также Бречалов выразил соболезнования родным и близким Шкляевой.
Ранее в возрасте 53 лет умерла звезда сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные» Шэннен Доэрти, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru