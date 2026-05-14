Булгакова назвали самым популярным автором среди россиян в 2026 году
В 2026 году Михаил Булгаков стал самым популярным русским классиком среди россиян и самым продаваемым писателем русской литературы ХХ века. Об этом рассказали НСН в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».
Анализ, проведённый в преддверии 135‑летия писателя (за период с 1 января по 13 мая 2026 года), показал: Булгаков лидирует по выручке среди авторов русской литературы ХХ века, занимает второе место среди русских классиков и входит в топ‑10 самых продаваемых классиков мировой литературы (9‑е место).
Среди писателей ХХ века после Булгакова наиболее востребованы Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горький и Александр Куприн. В рейтинге русской классики Булгаков на втором месте — впереди только Фёдор Достоевский, далее следуют Владимир Набоков, Лев Толстой и Александр Пушкин.
В мировом топе классиков лидирует Фёдор Достоевский, за ним идут Эрих Мария Ремарк и Лев Толстой. Замыкает десятку Сергей Довлатов.
Ранее российский режиссёр театра, кино и телевидения, актёр Сергей Алдонин рассказал НСН, что музей‑театр «Булгаковский Дом» выделяется среди культурных площадок столицы особым подходом: здесь ценят не внешний лоск, а творческую атмосферу и близость к наследию писателя.
