«Булгаков и Достоевский»: Россияне назвали авторов, с которыми хотели бы встретиться

Россияне хотели бы встретиться с Булгаковым, Достоевским и Пушкиным, сообщили НСН в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город». Компания провела опрос среди подписчиков книжных пабликов в Telegram и VK.

Книголюбов спросили, с каким автором прошлых веков они хотели бы встретиться и поговорить. С большим отрывом (150 голосов) победил Михаил Афанасьевич Булгаков. На втором месте – Федор Михайлович Достоевский (143 голоса).