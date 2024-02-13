«Булгаков и Достоевский»: Россияне назвали авторов, с которыми хотели бы встретиться

Книголюбов также заинтересовала бы встреча с Пушкиным и Чеховым, а молодежь сделала выбор в пользу Гоголя, заявили НСН в «Читай-городе». 

Россияне хотели бы встретиться с Булгаковым, Достоевским и Пушкиным, сообщили НСН в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город». Компания провела опрос среди подписчиков книжных пабликов в Telegram и VK.

Книголюбов спросили, с каким автором прошлых веков они хотели бы встретиться и поговорить. С большим отрывом (150 голосов) победил Михаил Афанасьевич Булгаков. На втором месте – Федор Михайлович Достоевский (143 голоса).

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Еще 120 человек хотели бы лично познакомиться с Александром Сергеевичем Пушкиным. Среди других авторов: Антон Чехов (95 голосов), Михаил Лермонтов (63 голоса), Николай Гоголь (86 голосов, особенно часто его называла молодежь 12-17 лет). Из зарубежных авторов 86 человек проголосовали за Агату Кристи.

Самой покупаемой бумажной книгой в 2023 году стала «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, цифровой — «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Рейтинг наиболее популярных произведений русской классики ранее опубликовала федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис Литрес, проанализировав покупки за прошлый год и бесплатные скачивания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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