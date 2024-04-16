«Буду думать»: Сыгравший Маяковского актер Чернышов готов обсуждать возвращение к роли

По данным Telegram-канала «Новости кинопроизводства», в России планируют снять сериал-байопик «Маяковский. Как я встретил Лилю», состоящий из восьми часовых серий. Над проектом будет работать VAM Studio Вячеслава Муругова. Сценарий напишет Мария Петерс, а кресло режиссера займет Овез Нарлиев («Родные люди»). По словам Чернышова, который ранее уже играл известного поэта в сериале 2011 «Маяковский. Два дня», ему пока ничего не известно о новом проекте.

«Было бы смешно опять сыграть Маяковского. У меня же нет патента на исполнение этой роли. Думаю, много других талантливых артистов, которые что-то могут привнести в этот образ. Это только кажется, что мы с Маяковским похожи, если приглядеться – совсем не так. Если и обратятся – мне, наверное, нужно время подумать», - заявил он.

Ранее кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал Чернышова идеальным кандидатом на роль Маяковского в новом проекте.

