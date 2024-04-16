«Цыганов и Хабенский»: Опрос показал, каких актеров видят в роли русских классиков
Рейтинг самых востребованных классиков, байопики про которых читатели хотели бы посмотреть, возглавили Михаил Булгаков, Федор Достоевский и Владимир Маяковский, следует из опроса сервиса Литрес и книжной сети «Читай-город», который имеется в распоряжении НСН.
Большинство опрошенных (76%) признались, что им нравятся фильмы и сериалы про жизнь русских классиков.
Так, больше всего респонденты интересуются судьбой Булгакова: 14% ждут новый фильм или сериал об авторе. В роли писателя аудитория хотела бы видеть Евгения Цыганова (16%), Ивана Янковского (12%) и Виктора Добронравова (10%).
На втором месте среди писателей – Достоевский, посмотреть картину о его жизни хотят 11% опрошенных. Среди кандидатов на роль творца лидирует Виктор Добронравов (16%). На втором месте ― Константин Хабенский (14%), на третьем – Иван Янковский (13,5%).
История жизни Владимира Маяковского заинтересовала 8% респондентов. В роли писатели россияне видят Юрия Борисова (17%), а также Константина Хабенского (11%) и Юрия Колокольникова (10%).
Ранее стало известно, что VAM Studio Вячеслава Муругова намерена снять сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик. Уточняется, что в шоу, которое назвали «Маяковский. Как я встретил Лилю», будет восемь часовых серий. Сериал будет снят по сценарию Марии Петерс, а режиссерское кресло займет Овез Нарлиев.
С ролью Маяковского вполне справится актер Андрей Чернышов, однажды уже сыгравший его в кино, — налицо внешнее сходство актера со знаменитым литератором. Об этом НСН заявил кинокритик Александр Шпагин. По его словам, Чернышов к этой роли долго шел, на ней он духовно и творчески дозрел.
Проблема в том, что действие нового фильма будет происходить примерно в 1915 году, когда Маяковский был еще довольно молод, к тому же нельзя утвердить на роль непохожего актера, потому что все прекрасно знают, как выглядит Маяковский, уверен эксперт. «Но, думаю, Чернышов подойдет, так как Маяковский для нас всегда одинаковый», - заключил кинокритик.
Также он предложил попробовать на роль Ивана Янковского, а на роль Лили Брик, по его словам, подойдет практически любая хорошая актриса, передает «Радиоточка НСН».
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