«Цыганов и Хабенский»: Опрос показал, каких актеров видят в роли русских классиков

Так, больше всего респонденты интересуются судьбой Булгакова: 14% ждут новый фильм или сериал об авторе. В роли писателя аудитория хотела бы видеть Евгения Цыганова (16%), Ивана Янковского (12%) и Виктора Добронравова (10%).

На втором месте среди писателей – Достоевский, посмотреть картину о его жизни хотят 11% опрошенных. Среди кандидатов на роль творца лидирует Виктор Добронравов (16%). На втором месте ― Константин Хабенский (14%), на третьем – Иван Янковский (13,5%).

История жизни Владимира Маяковского заинтересовала 8% респондентов. В роли писатели россияне видят Юрия Борисова (17%), а также Константина Хабенского (11%) и Юрия Колокольникова (10%).

Ранее стало известно, что VAM Studio Вячеслава Муругова намерена снять сериал-байопик про Маяковского и Лилю Брик. Уточняется, что в шоу, которое назвали «Маяковский. Как я встретил Лилю», будет восемь часовых серий. Сериал будет снят по сценарию Марии Петерс, а режиссерское кресло займет Овез Нарлиев.

С ролью Маяковского вполне справится актер Андрей Чернышов, однажды уже сыгравший его в кино, — налицо внешнее сходство актера со знаменитым литератором. Об этом НСН заявил кинокритик Александр Шпагин. По его словам, Чернышов к этой роли долго шел, на ней он духовно и творчески дозрел.

Проблема в том, что действие нового фильма будет происходить примерно в 1915 году, когда Маяковский был еще довольно молод, к тому же нельзя утвердить на роль непохожего актера, потому что все прекрасно знают, как выглядит Маяковский, уверен эксперт. «Но, думаю, Чернышов подойдет, так как Маяковский для нас всегда одинаковый», - заключил кинокритик.

Также он предложил попробовать на роль Ивана Янковского, а на роль Лили Брик, по его словам, подойдет практически любая хорошая актриса, передает «Радиоточка НСН».



