Кинорежиссер Герман посетовал на нехватку талантливых сценаристов

В России наберется от силы полтора десятка талантливых сценаристов, нынешняя сценарная школа даже близко не подошла к уровню СССР. Об этом НСН заявил кинорежиссер Алексей Герман.

Ранее телеканал СТС начал снимать первый российский сериал, сценарий к которому написала нейросеть. Об этом сообщила пресс-служба вещателя. Предполагается, что ситком выйдет на платформе «VK Видео». Герман пожаловался на нехватку в российской развлекательной индустрии оригинальных сценариев.

«Их критически мало. У нас приличных сценаристов в лучшем случае человек пятнадцать на всю страну. Все очень плохо со сценариями и еще хуже с идеями. Это очень многосоставная история: продюсеры боятся рисковать, а преподавание сценарного мастерства застряло где-то между копированием американского опыта и советским прошлым. Количество не переходит в качество. Чтобы у нас было не десять талантливых сценариев в год, а сто, у нас должно быть не пятьсот сценаристов, а пять тысяч. К тому же, сейчас очень непонятен алгоритм, что можно писать, что нельзя писать, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. Это нормальная история в переходный период, но надо будет как-то из нее выходить. Люди смеются и плачут над узнаваемым, над тем, что они видят в жизни. Они не могут сопереживать абстракциям. То, что есть сейчас, даже близко не советский уровень. В СССР и сценарная школа была радикально сильнее, и выдающихся сценаристов было немало», — подчеркнул кинорежиссер.

Собеседник НСН добавил, что нейросети не смогут сделать выдающиеся вещи.

«Это не искусственный интеллект в чистом виде. Они лишены личностного опыта, точки зрения, самоощущения и мировоззрения. Они не смогут создать уникальный продукт. Например, фильмы Эльдара Рязанова уникальны, фильмы Георгия Данелии уникальны, фильмы Стивена Спилберга уникальны. Заменить их нельзя, так же, как невозможно заменить уникального Ван Гога в живописи. Но подражать с большей или меньшей степенью убедительности вполне возможно, чем и будут заниматься нейросети», — заключил Герман.

Ранее кинорежиссер, продюсер Андрей Холенко в интервью НСН заявил о необходимости вернуть в отечественный кинематограф институт редакторов, которые отсматривали бы фильмы с госфинансированием.

