«Будет, что сказать!»: Юрий Быков перейдет в новый этап творчества в 2025 году
Режиссер в эфире НСН отметил, что в новом году он порадует авторскими работами, и не только коммерческими.
Режиссер Юрий Быков в разговоре с НСН рассказал, что 2024 год был крайне сложным, при этом впервые за много лет он чувствует надежду на большое творческое будущее.
«Год был тяжелым, наверное, даже тяжелее, чем предыдущий. Хотя съемки сериала «Лихие» были очень длинными и напряженными. Но этот год был крайне сложным с точки зрения напряжения физического, психического, потому что мы как-то авантюрно вошли в историю с перезагрузкой «Метода». Но заканчивается он относительно положительно и, можно так сказать, впервые за несколько лет с какой-то надеждой на будущее и на то, что я прихожу к какому-то новому этапу в творчестве. Потому что мне кажется, что я в своем авторском несколько подвис после «Сторожа». А сейчас как будто есть ощущение, что есть, о чем сказать. Будут новые авторские работы, не только коммерческие», - сказал Быков.
Режиссер поблагодарил платформы за то, что они обратили на него внимание.
«Я благодарен продюсерам, платформам, что они обратили на меня внимание. Все-таки моя основная стезя – это авторское кино. Пусть малобюджетное, пусть малоемкое, как «Дурак», но все-таки мое личное и мое собственное с точки зрения авторства. Я наконец-то пришел к тому, что скоро я смогу перейти в другой этап своего авторского творчества, и мне будет, что сказать, и я надеюсь, что я это сделаю», - добавил собеседник агентства.
Ранее режиссер Александр Войтинский заявил НСН, что в 2024 году в киноиндустрии началась эпоха сказок, российское кино вошло в жанр фильмов о супергероях со стороны русских сказок, это стало спасительным решением, которое будет «законодателем мод» российского кинематографа и в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».
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