«Будет, что сказать!»: Юрий Быков перейдет в новый этап творчества в 2025 году

Режиссер поблагодарил платформы за то, что они обратили на него внимание.

«Я благодарен продюсерам, платформам, что они обратили на меня внимание. Все-таки моя основная стезя – это авторское кино. Пусть малобюджетное, пусть малоемкое, как «Дурак», но все-таки мое личное и мое собственное с точки зрения авторства. Я наконец-то пришел к тому, что скоро я смогу перейти в другой этап своего авторского творчества, и мне будет, что сказать, и я надеюсь, что я это сделаю», - добавил собеседник агентства.

Ранее режиссер Александр Войтинский заявил НСН, что в 2024 году в киноиндустрии началась эпоха сказок, российское кино вошло в жанр фильмов о супергероях со стороны русских сказок, это стало спасительным решением, которое будет «законодателем мод» российского кинематографа и в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».

