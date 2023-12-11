«Будет бомба!»: Депутат Милонов заступился за фильм «Иван Васильевич меняет все!»
Виталий Милонов заявил НСН, что они с коллегами из Госдумы ждут с нетерпением выхода современной версии популярного советской комедии.
Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН заявил, что находится в предвкушении выхода фильма «Иван Васильевич меняет все!» и считает, что должна получиться отличная картина.
Телеканал ТНТ опубликовал первый трейлер новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!» - ремейка комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Создатели киноленты обещают переплетения сюжетных линий, голливудского кино и русских народных сказок, отсылки к культовым мемам, узнаваемые образы. Зрителей также ожидают яркие музыкальные номера: в частности, сцены с певицей Анной Асти и группой The Hatters.
«Это будет просто бомба! Над этой кинолентой такая команда работает, что вы! Я жду с нетерпением, мечтаю посмотреть этот фильм! Все мои коллеги ждут этот фильм! Пользователи, которые не в восторге от трейлера, просто не видели фильм. Быть может, плохие комментарии пишут завистники», - сказал собеседник НСН.
Ранее Милонов заявил, что следует наказывать всех, кто публично высказывает антироссийскую позицию, призывает к санкциям и дискредитирует Вооружённые силы РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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