Телеканал ТНТ опубликовал первый трейлер новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!» - ремейка комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Создатели киноленты обещают переплетения сюжетных линий, голливудского кино и русских народных сказок, отсылки к культовым мемам, узнаваемые образы. Зрителей также ожидают яркие музыкальные номера: в частности, сцены с певицей Анной Асти и группой The Hatters.

«Это будет просто бомба! Над этой кинолентой такая команда работает, что вы! Я жду с нетерпением, мечтаю посмотреть этот фильм! Все мои коллеги ждут этот фильм! Пользователи, которые не в восторге от трейлера, просто не видели фильм. Быть может, плохие комментарии пишут завистники», - сказал собеседник НСН.

Ранее Милонов заявил, что следует наказывать всех, кто публично высказывает антироссийскую позицию, призывает к санкциям и дискредитирует Вооружённые силы РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

