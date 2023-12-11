ТНТ опубликовал трейлер новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Телеканал ТНТ опубликовал первый трейлер новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!», ремейка комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Киркоров сыграл Петра I в ремейке комедии Гайдая

Главный герой картины — айтишник-фрилансер Александр Тимофеев, или Шурик (Демис Карибидис), который совершает научные эксперименты. Во время одного из них он отправляет управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) в прошлое, где тот становится временно исполняющим обязанности царя. Бунше помогает вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин). Пока пришельцы из будущего пытаются управлять страной, Шурик вместе с настоящим царем Иваном Грозным (Тимур Батрутдинов) путешествуют на машине времени по разным эпохам.

В это же время режиссер Якин (Павел Деревянко) грозится увезти любимую Шурика Зину (Марина Кравец) на съемки в космос, а жена Бунши Ульяна Андреевна (Ольга Бузова) вызывает санитаров. Вернуть героев, потерявшихся в прошлом, может лишь другая машина времени — малиновый «ДеЛадиан».

Создатели новогоднего ремейка обещают переплетения сюжетных линий, голливудского кино и русских народных сказок, отсылки к культовым мемам, узнаваемые образы. Зрителей также ожидают яркие музыкальные номера: в частности, сцены с певицей Анной Асти и группой The Hatters. Премьера фильма состоится на ТНТ 31 декабря в 21:00.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТНТ
ТЕГИ:ТрейлерНовый ГодФильмТелеканалы

Горячие новости

Все новости

партнеры