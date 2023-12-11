ТНТ опубликовал трейлер новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!»

Главный герой картины — айтишник-фрилансер Александр Тимофеев, или Шурик (Демис Карибидис), который совершает научные эксперименты. Во время одного из них он отправляет управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) в прошлое, где тот становится временно исполняющим обязанности царя. Бунше помогает вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин). Пока пришельцы из будущего пытаются управлять страной, Шурик вместе с настоящим царем Иваном Грозным (Тимур Батрутдинов) путешествуют на машине времени по разным эпохам.

В это же время режиссер Якин (Павел Деревянко) грозится увезти любимую Шурика Зину (Марина Кравец) на съемки в космос, а жена Бунши Ульяна Андреевна (Ольга Бузова) вызывает санитаров. Вернуть героев, потерявшихся в прошлом, может лишь другая машина времени — малиновый «ДеЛадиан».

Создатели новогоднего ремейка обещают переплетения сюжетных линий, голливудского кино и русских народных сказок, отсылки к культовым мемам, узнаваемые образы. Зрителей также ожидают яркие музыкальные номера: в частности, сцены с певицей Анной Асти и группой The Hatters. Премьера фильма состоится на ТНТ 31 декабря в 21:00.

