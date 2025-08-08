Минцифры хочет запретить крупному бизнесу пользоваться иностранными «облаками»

В письме на имя главы Минпромторга Антона Алиханова указано, что данные в таких «облаках» хранятся за пределами России, что увеличивет риск потери доступа и компрометации информации.

По мнению Минцифры, запрет следует распространить только на крупный бизнес и вводить его поэтапно с 1 сентября 2027 года, с учётом зрелости и конкурентоспособности имеющихся в России аналогов.

Ранее директор портфеля проектов DION (ИТ-холдинг Т1) Роман Чередников заявил, что не следует решать рабочие вопросы в личных мессенджерах, сообщает RT.

