Сергей Жуков рассказал, как его сын получил главную роль в фильме «Руки Вверх!»
Продюсеры и режиссер фильма о группе «Руки Вверх!» просмотрели много юных актеров на роль Сергея Жукова в детстве, однако больше других кандидатов на кастинге их впечатлил сын артиста, рассказал Сергей Жуков в интервью Леди Mail.ru.
По словам исполнителя, сын Энджел очень похож на него в юном возрасте. Мальчик много раз бывал на концертах группы, однако родился и вырос в другое время.
«И, чтобы понять, что чувствовал простой мальчишка из Димитровграда в его возрасте, мне многое нужно было ему рассказать», - добавил Жуков.
Премьера фильма «Руки Вверх!» в кинотеатрах намечена на 10 октября. Его режиссером выступил Аскар Узабаев. Как сообщил «Радиоточке НСН» генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, создатели картины рассчитывают на внушительные кассовые сборы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru