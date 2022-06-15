BTS займутся сольными карьерами

Семь участников группы при этом отметили, что не распадаются. BTS заявили, что за девять лет добились невероятных успехов, при этом нужно развиваться и взрослеть по отдельности. Молодые люди признались, что данное решение – непростое для них.

BTS 10 июня выпустили сборник хитов с тремя новыми песнями, всего в пластинку попали 48 композиций.

Ранее британская группа Coldplay и корейская команда BTS выпустили совместный трек «My Universe».

