BTS займутся сольными карьерами

Участники корейского музыкального коллектива BTS объявили, что расстаются и займутся сольными проектами, сообщает телеканал «360».

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Семь участников группы при этом отметили, что не распадаются. BTS заявили, что за девять лет добились невероятных успехов, при этом нужно развиваться и взрослеть по отдельности. Молодые люди признались, что данное решение – непростое для них.

BTS 10 июня выпустили сборник хитов с тремя новыми песнями, всего в пластинку попали 48 композиций.

Ранее британская группа Coldplay и корейская команда BTS выпустили совместный трек «My Universe».

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ФОТО: скриншот Youtube.com
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