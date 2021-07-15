BTS и Моргенштерн. Spotify назвал, кого слушают россияне
15 июля 202116:55
Стриминговый сервис Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России.
Самым популярным артистом стал Моргенштерн, а исполнительницей — Алена Швец. Среди музыкальных коллективов лидирует южнокорейский бойбэнд BTS.
Также в топ популярных у россиян исполнителей попали Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж.
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15 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru