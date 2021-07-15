BTS и Моргенштерн. Spotify назвал, кого слушают россияне

Стриминговый сервис Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России.

Самым популярным артистом стал Моргенштерн, а исполнительницей — Алена Швец. Среди музыкальных коллективов лидирует южнокорейский бойбэнд BTS.

Также в топ популярных у россиян исполнителей попали Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РэперыМузыкаМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры