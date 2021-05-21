Песков назвал дипфейк страшной угрозой для человечества
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир стоит на пороге угрозы более страшной, чем фейкньюс, - это дипфейк. Он отметил, что если новые технологии окажутся «в руках и в головах плохих ребят», то для того, чтобы отличить реальность от вымысла, потребуются усилия.
Новые технологии, по словам Пескова, кроме блага могут нести зло как в отдельно взятой стране, так и в международных отношениях.
«Дипфейк - это шикарная штука, когда компьютер, вы знаете, что я вот здесь весь состою из нолей и единиц, меня там нет, но это я. И из нолей и единиц можно вместо меня туда, вместо моей головы вставить любую другую голову», - пояснил Песков во время выступления на просветительском марафоне российского общества «Знание».
Пресс-секретарь также рассказал, что компьютер может записать слова голосом любого другого человека. Все это «продукты прогресса», но вместе с тем это те вызовы, которые «стоят перед нами в области фейков».
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