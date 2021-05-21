Песков назвал дипфейк страшной угрозой для человечества

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир стоит на пороге угрозы более страшной, чем фейкньюс, - это дипфейк. Он отметил, что если новые технологии окажутся «в руках и в головах плохих ребят», то для того, чтобы отличить реальность от вымысла, потребуются усилия.

Новые технологии, по словам Пескова, кроме блага могут нести зло как в отдельно взятой стране, так и в международных отношениях.