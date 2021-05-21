Песков назвал дипфейк страшной угрозой для человечества

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир стоит на пороге угрозы более страшной, чем фейкньюс, - это дипфейк. Он отметил, что если новые технологии окажутся «в руках и в головах плохих ребят», то для того, чтобы отличить реальность от вымысла, потребуются усилия.

Новые технологии, по словам Пескова, кроме блага могут нести зло как в отдельно взятой стране, так и в международных отношениях.

Песков заявил, что у России нет проблем с «реальной силой»

«Дипфейк - это шикарная штука, когда компьютер, вы знаете, что я вот здесь весь состою из нолей и единиц, меня там нет, но это я. И из нолей и единиц можно вместо меня туда, вместо моей головы вставить любую другую голову», - пояснил Песков во время выступления на просветительском марафоне российского общества «Знание».

Пресс-секретарь также рассказал, что компьютер может записать слова голосом любого другого человека. Все это «продукты прогресса», но вместе с тем это те вызовы, которые «стоят перед нами в области фейков».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ФейкДмитрий Песков
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