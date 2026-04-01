Худруком «Коляда-театра» стал Олег Ягодин

Ранее основатель и худрук «Коляда-театра», драматург и режиссер Николай Коляда умер в возрасте 68 лет, пишет Ura.ru.

«Руководство театром взяли на себя его директор Эка Вашакидзе и ведущий актер Олег Ягодин, ставший его художественным руководителем», - сообщили в учреждении.

Олегу Ягодину 49 лет, он окончил Екатеринбургский государственный театральный институт и работает в театре с 2004 года.

