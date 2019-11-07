Британский словарь назвал главное словосочетание 2019 года
Британский толковый словарь Коллинза назвал главным словосочетанием 2019 года выражение climate strike («климатическая забастовка»). Этим понятием обозначались акции, которые прошли накануне Конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже в 2015 году. В последующие годы подобные форматы протестов стали невероятно популярными. Считается, что ажиотаж вокруг, во многом, обусловлен деятельностью 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг, отмечает Газета.ру.
Как напоминает НСН, ранее гендиректор компании H&M Карл-Йохан Перссон встревожился из-за заявлений 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, которая призывает отказаться от массового потребления.
По словам Перссона, передает РЕН ТВ, снижение потребления, а также отказ от авиаперелетов, к которым призывает Тунберг, не является оптимальным вариантом решения скопившихся экологических проблем. «Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия», - считает Перссон.
При этом он подчеркнул, что бороться с изменениями климата и загрязнением окружающей среды следует экологическими инновациями, а не запретами.
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