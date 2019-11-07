Британский словарь назвал главное словосочетание 2019 года

Как напоминает НСН, ранее гендиректор компании H&M Карл-Йохан Перссон встревожился из-за заявлений 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, которая призывает отказаться от массового потребления.

По словам Перссона, передает РЕН ТВ, снижение потребления, а также отказ от авиаперелетов, к которым призывает Тунберг, не является оптимальным вариантом решения скопившихся экологических проблем. «Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия», - считает Перссон.

При этом он подчеркнул, что бороться с изменениями климата и загрязнением окружающей среды следует экологическими инновациями, а не запретами.



