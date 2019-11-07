Британский словарь назвал главное словосочетание 2019 года

7 ноября 201912:41

Британский толковый словарь Коллинза назвал главным словосочетанием 2019 года выражение climate strike («климатическая забастовка»). Этим понятием обозначались акции, которые прошли накануне Конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже в 2015 году. В последующие годы подобные форматы протестов стали невероятно популярными. Считается, что ажиотаж вокруг, во многом, обусловлен деятельностью 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг, отмечает Газета.ру.

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Как напоминает НСН, ранее гендиректор компании H&M Карл-Йохан Перссон встревожился из-за заявлений 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, которая призывает отказаться от массового потребления.

По словам Перссона, передает РЕН ТВ, снижение потребления, а также отказ от авиаперелетов, к которым призывает Тунберг, не является оптимальным вариантом решения скопившихся экологических проблем. «Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия», - считает Перссон.

При этом он подчеркнул, что бороться с изменениями климата и загрязнением окружающей среды следует экологическими инновациями, а не запретами.


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