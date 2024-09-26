Британский актер Тим Рот получил приглашение сняться в «Острых козырьках»
Британский актер Тим Рот, известный по ролям в фильмах «Винсент и Тео», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Бешенные псы», «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты» и других, получил предложение войти в актерский состав фильма «Острые козырьки», сообщает Deadline.
Картина станет продолжением одноименного сериала. Какую именно роль исполнит Рот, пока держится в тайне. Режиссером фильма выступит Том Харпер, снявший вторую половину первого сезона проекта.
Предполагается, что съемки начнутся в конце 2024 или начале2025 года.
Ранее стало известно, что Киллиан Мерфи сыграет Томаса Шелби в полнометражном фильме «Острые козырьки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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