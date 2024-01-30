Актера Пола Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков

Актера задержали с наркотиками в пабе: посетителей заведения смутил запах, исходящий из кабинки туалета для людей с ограниченными возможностями, откуда вышел актер. Полицейские, прибывшие на место, задержали Андерсона, отдыхавшего в компании друга и полуторагодовалого младенца.

По словам адвоката актера, вжившийся в роль Андерсон хотел подыграть узнавшим его поклонникам, однако сам якобы не употреблял наркотики. Отмечается, что сумма штрафа составила 1345 фунтов.

Ранее стало известно, что в середине 2024 года планируется начало съемок полнометражного фильма по сериалу «Острые козырьки», напоминает «Радиоточка НСН». «Острые козырьки» - британский криминально-драматический сериал о банде из Бирмингема, которая появилась после окончания Первой мировой войны.

