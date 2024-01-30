Актера Пола Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков
Актера из сериала «Острые козырьки» Пола Андерсона оштрафовали за хранение наркотиков, пишет Daily Mail.
Актера задержали с наркотиками в пабе: посетителей заведения смутил запах, исходящий из кабинки туалета для людей с ограниченными возможностями, откуда вышел актер. Полицейские, прибывшие на место, задержали Андерсона, отдыхавшего в компании друга и полуторагодовалого младенца.
По словам адвоката актера, вжившийся в роль Андерсон хотел подыграть узнавшим его поклонникам, однако сам якобы не употреблял наркотики. Отмечается, что сумма штрафа составила 1345 фунтов.
Ранее стало известно, что в середине 2024 года планируется начало съемок полнометражного фильма по сериалу «Острые козырьки», напоминает «Радиоточка НСН». «Острые козырьки» - британский криминально-драматический сериал о банде из Бирмингема, которая появилась после окончания Первой мировой войны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru