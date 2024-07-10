Брэд Питт впервые вышел в свет с новой девушкой Инес де Рамон

Голливудский актер Брэд Питт впервые официально вышел в свет вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон, пара посетила заключительный день Гран-при «Формулы-1» Великобритании в Нортгемптоншире. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Фильм о гонках «Формула 1» с Брэдом Питтом получил название «F1»

Отмечается, что 60-летний актер и 34-летняя менеджер по продажам ювелирного бренда появились на спортивном мероприятии и крепко держались за руки. Инес де Рамон была одета в трикотажное нежно-голубое платье и черные ботильоны, а Питт появился в белой футболке, желтой куртке, светло-бежевых штанах, кедах и панаме.

Кроме того, по данным издания, на финальных гонках были замечены звезды фильмов «Дюна» Ребекка Фергюсон и Хавьер Бардем, телеведущий Джереми Кларксон и другие знаменитости.

Ранее Daily Mail сообщил, что обладательница премии «Оскар», американская актриса Анджелина Джоли заработала $100 миллионов на разводе с бывшим супругом Брэдом Питтом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kym Illman / Getty Images / соцсети
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