Брэд Питт впервые вышел в свет с новой девушкой Инес де Рамон
Голливудский актер Брэд Питт впервые официально вышел в свет вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон, пара посетила заключительный день Гран-при «Формулы-1» Великобритании в Нортгемптоншире. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Отмечается, что 60-летний актер и 34-летняя менеджер по продажам ювелирного бренда появились на спортивном мероприятии и крепко держались за руки. Инес де Рамон была одета в трикотажное нежно-голубое платье и черные ботильоны, а Питт появился в белой футболке, желтой куртке, светло-бежевых штанах, кедах и панаме.
Кроме того, по данным издания, на финальных гонках были замечены звезды фильмов «Дюна» Ребекка Фергюсон и Хавьер Бардем, телеведущий Джереми Кларксон и другие знаменитости.
Ранее Daily Mail сообщил, что обладательница премии «Оскар», американская актриса Анджелина Джоли заработала $100 миллионов на разводе с бывшим супругом Брэдом Питтом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru