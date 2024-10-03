Боярская призналась, что в детстве ей не нравилось быть дочерью актера

По ее словам, в детстве она не воспринимала народного артиста РСФСР Михаила Боярского как актера.

«Я никогда не любила смотреть фильмы ни с папой, ни с мамой. Я подолгу бывала с родителями на репетициях, на гастролях, но всегда относилась к этому снисходительно. Мне казалось, что это отнимает часть моей личной жизни. Повышенное внимание к родителям мне не нравилось, я не любила папину известность, она меня «обкрадывала», - сказала артистка в видеоподкасте HiFi-стриминга Звук «До Звезды».

Боярская и ее муж Максим Матвеев воспитывают двоих сыновей. Старшему — Андрею — сейчас 12 лет, а младшему — Григорию — пять. Актриса сказала, что они с супругом стараются не показывать детей прессе и уж тем более не водить ни на какие интервью, потому что, по ее словам, детям нужно нормальное детство.

Актриса Алена Михайлова ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как сыграла в сериале «Амура» одновременно двух близняшек, одна из которой стала бойцом ММА.

