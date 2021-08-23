«Босс-молокосос - 2» стал лидером отечественного кинопроката в выходные

Мультфильм «Босс-молокосос - 2» производства США стал лидером российского кинопроката за минувшие выходные, собрав 273,2 млн рублей, сообщается на портале «Кинобизнес».

Фильм Меньшова «Москва слезам не верит» снова покажут в кинотеатрах

Мультипликационная лента режиссера Тома МакГрата вышла в российский прокат 14 августа.

На втором месте американский фантастический боевик «Главный герой» режиссера Шона Леви, заработавший с 19 по 22 августа 141,8 млн рублей.

Замыкает тройку американская лента режиссера Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: миссия навылет», собравший 45,7 млн рублей.

Как сообщалось, новый фильм об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» покажут первый раз 28 сентября 2021 года в Лондоне.

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