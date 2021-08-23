«Босс-молокосос - 2» стал лидером отечественного кинопроката в выходные

Президент Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч

Лесные пожары в России побили исторический рекорд

Меркель анонсировала независимость ЕС от газа через 25 лет

Афганская провинция Панджшер отказалась сдаваться талибам

Борис Джонсон назначил срочные переговоры Большой семерки по Афганистану на 24 августа