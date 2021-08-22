Мировая премьера нового фильма о Бонде состоится в сентябре
Новый фильм об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» покажут первый раз 28 сентября 2021 года в Лондоне, сообщает «Коммерсант».
На церемонии будут присутствовать продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, а также режиссер Кэри Фукунага. Они вместе с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом пройдутся по красной дорожке.
В феврале текущего года сообщалось о том, что премьера 25-го фильма о британском агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесена в России с апреля на 30 сентября, тогда как мировая премьера запланирована на октябрь текущего года, сообщает пресс-служба Universal Piсtures International Russia.
Фильм «Не время умирать» станет последней частью франшизы, где в роли агента британской разведки выступит Дэниел Крэйг.
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