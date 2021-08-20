Фильм Меньшова «Москва слезам не верит» снова покажут в кинотеатрах

Оскароносную мелодраму «Москва слезам не верит» режиссёра Владимира Меньшова с 26 августа выпустят в повторный прокат, сообщает пресс-служба киноконцерна «Мосфильм».

В сообщении говорится, что перед демонстрацией в кинотеатрах двухсерийная кинокартина прошла полную реставрацию изображения и звука. При этом зрителей также ждёт бонус - им покажут фильм о создании легендарной работы Владимира Меньшова.

Народный артист РСФСР, режиссёр Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля 2021 года на 82 году жизни, сообщает журнал «Профиль».

Двухсерийная картина «Москва слезам не верит» вышла в 1980 году, а в год спустя была признана американской киноакадемией «Лучшим фильмом на иностранном языке». Повторный прокат приурочен к 40-летию награждения фильма премией «Оскар».

