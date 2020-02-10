Балетных артистов Большого будут лечить сети клиник «Ингосстраха» - «Будь здоров»

Во время спектаклей возле здания главного театра страны теперь дежурит машина скорой медицинской помощи. В бригаду входит, в том числе, и врач ортопед-травматолог. А сама карета укомплектована необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи: приборами для измерения артериального давления, электрокардиографами, дефибриллятором, портативными аппаратами искусственной вентиляции легких и др.

Директор по связям с общественностью компании «Ингосстрах» Карен Асоян в интервью НСН признал, что балетные артисты, как никакие другие, подвержены травмам.

«Мы любим балет за его красоту и получаем истинное наслаждение, глядя на отточенные движения балетных танцоров на сцене. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что за каждым фуэте, поражающим зрителя грациозностью и легкостью исполнения, стоит невероятно тяжелый, а подчас и травмоопасный труд. Именно поэтому мы приняли решение о выделении бригады скорой помощи, которая в любой момент готова оказать первую медицинскую помощь артисту и при необходимости оперативно доставить его в больницу», - пояснил Асоян.

Машина скорой помощи заступает на дежурство у Большого театра в среднем пять раз в неделю, в дни, когда в театре проходит показ балетных постановок.

Руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев заявил, что рад такому вниманию со стороны медиков.

«Меня как руководителя балета Большого театра всегда волнует здоровье наших артистов. На всех наших спектаклях непременно дежурит врач, но порой требуется серьезное медицинское оборудование, оперативная диагностика или может возникнуть необходимость срочной госпитализации. Поэтому можно только с благодарностью приветствовать тот факт, что в рамках наших партнерских отношений с компанией «Ингосстрах» осуществляется подобная помощь, столь необходимая нам для сохранения здоровья, трудоспособности, а значит и творческой жизни наших артистов», – пояснил Вазиев.

«Ингосстрах» и Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) подписали договор о сотрудничестве в новом 244 театральном сезоне в сентябре прошлого года. «Ингосстрах» получил высокий статус генерального спонсора Большого театра. В рамках сотрудничества стороны планируют, помимо осуществления основной деятельности, также реализовать ряд проектов. Так, в планах «Ингосстраха» – организация масштабного федерального проекта, в рамках которого артисты Большого театра выступят с постановками в регионах РФ.



