«Большая книга» объявила о старте 19 сезона литературной премии

Дирекция «Большой книги» объявила о старте приёма заявок на участие в 19 сезоне национальной литературной премии. На соискание награды можно выдвигать произведения, которые были подписаны в печать в период с 1 января 2023 года по 28 февраля 2024 года.

Это могут быть романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, передает ТАСС. Возможно также выдвижение рукописей, в это случае дата написания произведения не учитывается.

Заявки можно подавать до 29 февраля включительно. Длинный список номинантов будет оглашён 23 апреля. Имена финалистов обнародуют 5 июня на традиционном Литературном обеде. Победителей определят члены Литературной академии премии - 105 человек. Награждение пройдёт в начале декабря.