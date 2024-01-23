«Большая книга» объявила о старте 19 сезона литературной премии
Дирекция «Большой книги» объявила о старте приёма заявок на участие в 19 сезоне национальной литературной премии. На соискание награды можно выдвигать произведения, которые были подписаны в печать в период с 1 января 2023 года по 28 февраля 2024 года.
Это могут быть романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, передает ТАСС. Возможно также выдвижение рукописей, в это случае дата написания произведения не учитывается.
Заявки можно подавать до 29 февраля включительно. Длинный список номинантов будет оглашён 23 апреля. Имена финалистов обнародуют 5 июня на традиционном Литературном обеде. Победителей определят члены Литературной академии премии - 105 человек. Награждение пройдёт в начале декабря.
Председателем Совета экспертов премии остаётся литератор, поэт и драматург Дмитрий Данилов. Роман Сенчин выйдет из Совета и возвратится к обязанностям члена Литературной академии премии.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках «Большой книги» присуждаются три премии. Победитель получает по нынешним условиям 3 миллиона рублей, размер второй премии составляет 1,5 миллиона рублей, третьей - 1 миллион рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru