«Большая книга» объявила короткий список номинантов на премию

Жюри национальной литературной премии России «Большая книга» объявили 15 финалистов конкурса, сообщает «Интерфакс».

Вышла новая книга Захара Прилепина

В финал конкурса прошли Василий Авченко и его «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем», Юрий Буйда с романом «Дар речи», «Роза» Оксаны Васякиной, биография Михаила Шолохова в исполнении Захара Прилепина и другие книги.

Премия присуждается с 2005 года. На ее соискание выдвигаются произведения, написанные на русском языке, а также авторские переводы иностранной литературы.

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ФОТО: предоставлено пресс-службой Национальной литературной премии "Большая книга"
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