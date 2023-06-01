«Большая книга» объявила короткий список номинантов на премию

В финал конкурса прошли Василий Авченко и его «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем», Юрий Буйда с романом «Дар речи», «Роза» Оксаны Васякиной, биография Михаила Шолохова в исполнении Захара Прилепина и другие книги.

Премия присуждается с 2005 года. На ее соискание выдвигаются произведения, написанные на русском языке, а также авторские переводы иностранной литературы.

