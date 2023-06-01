«Большая книга» объявила короткий список номинантов на премию
1 июня 202321:09
Жюри национальной литературной премии России «Большая книга» объявили 15 финалистов конкурса, сообщает «Интерфакс».
В финал конкурса прошли Василий Авченко и его «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем», Юрий Буйда с романом «Дар речи», «Роза» Оксаны Васякиной, биография Михаила Шолохова в исполнении Захара Прилепина и другие книги.
Премия присуждается с 2005 года. На ее соискание выдвигаются произведения, написанные на русском языке, а также авторские переводы иностранной литературы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По мотивам «Чебурашки» сделают музыкально-цирковое шоу
- Пашинян: ситуация в Армении наносит удар по авторитету ОДКБ
- В ФРГ вышли на след возможного исполнителя теракта на «Северных потоках»
- «Большая книга» объявила короткий список номинантов на премию
- Байден: поддержка Украины со стороны США не ослабнет
- Украинский депутат сообщила о рождении ребенка от Саакашвили
- Путин поддержал переизбрание губернатора Воробьева на новый срок
- Глава Шебекино рассказал о звонке Путина с предложением о помощи
- Россия ограничила регистрацию кораблей по зерновой сделке до возобновления экспорта аммиака
- Минобороны РФ: В атаке на Шебекино участвовало до 70 украинских военных
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru