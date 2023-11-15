Более 50 участников вступили в Ассоциацию театральных музеев России

По её словам, заявки о вступлении поступили от театров и других организаций из Республики Саха, Пермского края, Саратовской, Тульской, Ивановской и Курской областей.

Она уточнила, что членами ассоциации стали Московский драматический театр им. Ермоловой, Театр Романа Виктюка, Российская государственная библиотека искусств, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета, Донецкий государственный академический театр кукол, Луганский театр на Оборонной и другие.

«География проекта обширна, она включает все 89 субъектов России... Среди зарубежных участников – Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н.Сац республики Казахстан», - сказала Трубинова.

В 2023 году в рамках работы Ассоциации Бахрушинский музей приступил к созданию в музеях театров современных экспозиций, которые отражают их историю. Важными проектами станут празднование 150-летия Всеволода Мейерхольда и 130-летие Бахрушинского музея.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Главархив и ГИТИС запустят в ноябре совместный подкаст «ГИТИС говорит», который будет посвящён истории отмечающего своё 145-летие театрального вуза, а также столичному театральному образованию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

